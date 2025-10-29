Nashik Road Accident : भीषण सड़क दुर्घटना में साईं दर्शन को जा रहे तीन श्रद्धालुओं की मौके पर मौत, चार घायल

नासिक: शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए आ रहे साईं भक्तों के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए।

नासिक के येओला तालुका के एरंडगांव रायते शिवरात इलाके में शिरडी साईं बाबा के दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार नियंत्रण खो देने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलने पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत इलाज के लिए नासिक ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही एक और घायल ने दम तोड़ दिया। बाकी चार घायलों का इलाज नासिक के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

स्थानीय पुलिस के अनुसार उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी है। आस-पास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बता दें कि 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। समृद्धी महामार्ग पर जऊलका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत डव्हा के पास इस दुर्घटना में म्यांमार के तीन नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

हादसे का शिकार हुई इनोवा कार मुंबई से ओडिशा के जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए जा रही थी। कार में सवार सभी लोग म्यांमार के निवासी थे। रात के समय तेज रफ्तार के कारण चालक का कार पर नियंत्रण छूट गया था और कार सीधे सड़क के डिवाइडर से टकरा गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना गया था।

--आईएएनएस