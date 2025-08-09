भारत समाचार

Shehzad Poonawalla Statement: समाजवादी पार्टी अब ‘सांप्रदायिक पार्टी’ बन गई है : शहजाद पूनावाला

शहजाद पूनावाला ने सपा को सांप्रदायिक बताया, उत्तराखंड बयान पर हमला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 09, 2025, 12:53 PM
समाजवादी पार्टी अब ‘सांप्रदायिक पार्टी’ बन गई है : शहजाद पूनावाला

नई दिल्ली: भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शनिवार को समाजवादी पार्टी को ‘सांप्रदायिक पार्टी’ करार दिया। उन्होंने यह बयान सपा नेता एसटी हसन के उस बयान के संदर्भ में दिया है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में आई त्रासदी को दूसरे धर्मों के स्थलों के तिरस्कार का नतीजा बताया था।

शहजाद पूनावाला ने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वो हर मुद्दे में राजनीतिक लाभ अर्जित करने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी अब निम्नस्तर की राजनीति करने पर उतर चुकी है। ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का सम्मान नहीं किया, जिसे देखते हुए यह अल्लाह का इंसाफ है। इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पार्टी किस तरह से निम्नस्तर की राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है।

पूनावाला ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस पार्टी की गिरती स्थिति का पता इसी से लगाया जा सकता है कि इन लोगों ने राम मंदिर को भी बेकार बताने से गुरेज नहीं किया था। यह लोग देश से जुड़े हर मुद्दे के सहारे अपने लिए राजनीतिक लाभ अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन लोगों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर इन्हें लगता है कि इन सभी चीजों से इन्हें राजनीतिक मोर्चे पर किसी भी तरह का फायदा होने जा रहा है, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह उनकी गलतफहमी है, लिहाजा उन्हें अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आप लोगों को शायद याद होगा कि यह वही पार्टी है, जिसने कहा था कि इस देश में कोरोना इसी वजह से आया था, क्योंकि इन लोगों ने तीन तलाक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी।

उन्होंने एसटी हसन के बयान का जिक्र करके कहा कि जिस तरह का बयान समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया है, उसके सहारे इन लोगों ने अपनी ‘दानवी मानसिकता’ का प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने यह साफ बता दिया कि ये देश के लोगों के बारे में क्या विचार रखते हैं।

 

 

BJPShehzad PoonawallaUttarakhand tragedySamajwadi PartyST Hasan remarkcommunal politicspolitical controversy

Related posts

Loading...

More from author

Loading...