Ayodhya Flag Ceremony : 'पीएम मोदी-सीएम योगी की वजह से राममय हुआ देश', ध्वजारोहण समारोह में शहनाई वादक पंडित दुर्गा प्रसाद ने जताया आभार

'पीएम मोदी-सीएम योगी की वजह से राममय हुआ देश', ध्वजारोहण समारोह में शहनाई वादक पंडित दुर्गा प्रसाद ने जताया आभार

ध्वजारोहण में शहनाई वादक दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना की प्रस्तुति से समारोह राममय बना
Nov 25, 2025, 08:20 AM
'पीएम मोदी-सीएम योगी की वजह से राममय हुआ देश', ध्वजारोहण समारोह में शहनाई वादक पंडित दुर्गा प्रसाद ने जताया आभार

अयोध्या: अयोध्या में राममंदिर पर ध्वजारोहण के समारोह को लेकर तैयारी जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में मौजूद हैं और वे खुद अपने हाथों से ध्वजारोहण कर रहे हैं।

राममंदिर ध्वजारोहण समारोह को राममय बनाने के लिए शहनाई वादक पंडित दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना की विशेष प्रस्तुति रखी गई है। प्रसाद प्रसन्ना ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की है।

शहनाई वादक पंडित दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना ने राम जन्मभूमि मंदिर में पवित्र ध्वजारोहण समारोह के मुख्य कलाकार के रूप में प्रस्तुति दी। राममंदिर ध्वजारोहण समारोह का विशेष हिस्सा बनने पर उन्होंने कहा "मैं यहां कई बार आया हूं और शहनाई बजा चुका हूं। मैंने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी शहनाई बजाई थी। मोदी जी और योगी जी के काम की वजह से सब बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये हमारे भगवान राम हैं। मैं भी बहुत खुश हूं क्योंकि हमें शहनाई बजाने का मौका फिर से मिला है, मेरा कल भी शहनाई का प्रोग्राम है यहां। हम सब बहुत खुश हैं।"

बता दें कि ध्वजारोहण के लिए खास तरह ध्वजा का निर्माण कराया गया है। ध्वजा की ऊंचाई 10 फीट और लंबाई 20 फुट है, जिस पर सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में ‘ॐ’ का चिन्ह और कोविदार वृक्ष की आकृति बनाई गई है। ध्वजा पर दक्षिण भारतीय वास्तुकला की झलक देखने को भी मिलेगी, जिसमें लगभग 800 मीटर लंबा परकोटा है, जिसे दक्षिण भारतीय की परंपरा को दर्शाते हुए बनाया है।

ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी, सीएम योगी संघ प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हो रहे हैं। इस पावन मौके पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से भव्य भगवा ध्वज का आरोहण होने जा रहा है।"

उन्होंने आगे लिखा, " सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का यह दिव्य संदेश पूरे भारतवर्ष में अदम्य आध्यात्मिक आत्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है। करोड़ों रामभक्तों की आस्था, तपस्या और प्रतीक्षा आज एक नए शिखर पर प्रतिष्ठित होने जा रही है। राष्ट्र आज राममय है, धर्ममय है।"

--आईएएनएस

 

