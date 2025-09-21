शिवराज सिंह ने सोयाबीन की फसल खराब होने की शिकायत पर अधिकारियों को सर्वे का दिया निर्देश

सीहोर, 20 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सीहोर जिले में किसानों की समस्याएं सुनने पहुंचे। इस दौरान इछावर जोड़ पर कई किसानों ने सोयाबीन की खराब हो रही फसल की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने सीहोर के अधिकारियों को फोन लगाकर आदेश दिया कि सोयाबीन की खराब हो रही फसलों का तत्काल सर्वे कराया जाए और किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाए।

उल्लेखनीय है कि सीहोर जिले में पिछले तीन सप्ताह से जिले के किसान अलग-अलग ग्रामों में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनको सोयाबीन की खराब हो रही फसल का तत्काल मुआवजा दिया जाए और फसल बीमा का लाभ भी मिले।

बताया गया है कि शनिवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल-इंदौर हाईवे से जब जा रहे थे तब इछावर जोड़ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान किसानों ने उनको खेतों में खराब हो रही सोयाबीन की फसल की विस्तार से जानकारी दी। किसानों से बात करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने सीहोर कलेक्टर को फोन लगाया और कहा कि तत्काल सोयाबीन की फसल का सर्वे कराया जाए और किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी तत्काल मिले।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर हरदा पहुंचे, जहां पर किसानों ने खराब हुई सोयाबीन के सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि सेटेलाइट से सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान शनिवार को जिले के ग्राम बावड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान किसानों ने उनसे मुलाकात कर सोयाबीन व मक्का की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने, पंजीयन शीघ्र शुरू करने तथा बारिश से प्रभावित फसलों का सर्वे कर राहत व बीमा राशि दिलाने की मांग की। वहीं, छीपानेर की महिलाओं ने मंत्री से लाड़ली बहना योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने जांच कर समाधान का आश्वासन दिया।

