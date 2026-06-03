श्री अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्र की ओर से तैनात सीआरपीएफ कंपनियों का जम्मू-कश्मीर पुलिस ने स्वागत किया

श्रीनगर, 3 जून (आईएएनएस) श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को आगामी श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान ड्यूटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैनात सीआरपीएफ कंपनियों का स्वागत किया।

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आगामी अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कंपनियां पहुंच गई हैं। इन जवानों का श्रीनगर पुलिस के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। सीएपीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग से यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

तैनात बलों की सुविधा और परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर पुलिस ने आवास, बोर्डिंग और लॉजिंग, परिवहन, चिकित्सा सहायता, संचार सुविधाओं और अन्य आवश्यक रसद सहित विस्तृत व्यवस्था की है।

सीएपीएफ अधिकारियों और कर्मियों ने गर्मजोशी से किए गए स्वागत और उनके रहने और तैनाती के लिए श्रीनगर पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना की।

बातचीत ने श्रीनगर पुलिस और सीएपीएफ के बीच घनिष्ठ तालमेल को और मजबूत किया, जिसका उद्देश्य एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड और श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 के सुचारू, सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों ने कहा कि श्रीनगर पुलिस वार्षिक तीर्थयात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारक एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इस वर्ष की 57 दिवसीय श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन त्योहारों के साथ समाप्त होगी।

समुद्र तल से 8880 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर में एक बर्फ की संरचना है जो चंद्रमा के चरणों के साथ घटती और बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना ​​है कि बर्फ की संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

यात्री या तो अनंतनाग जिले में पारंपरिक लंबे पहलगाम मार्ग से या गांदरबल जिले में छोटे बालटाल मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं। दोनों मार्गों से यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी