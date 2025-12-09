भारत समाचार

Shamli Police Encounter : शामली में पुलिस से मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से घायल

शामली में गोकशी आरोपियों से मुठभेड़, डकैत समयदीन ढेर
Dec 09, 2025, 07:55 AM
शामली: उत्तर प्रदेश में शामली के थाना झिझाना क्षेत्र में पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद दो बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मंसूरा गांव के जंगल में गोकशी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस के घेराबंदी करते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें दो आरोपी, वासिद उर्फ उमरदीन और आरिफ, गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा।

सीओ कैराना हेमंत सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से एक अवैध असलहा और गोवंश के अवशेष बरामद किए। मुठभेड़ के दौरान पांच आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से फरार पांच अन्य आरोपियों शराफत, इमरान, आसिफ, मेहरबान और इंसार की तलाश शुरू कर दी है।

गिरफ्तार वासिद और आरिफ का इलाज चल रहा है। जल्द ही उससे पूछताछ कर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सर्च अभियान जारी है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस सक्रिय है।

एक अन्य मामले में मंगलवार को ही शामली में पुलिस और 50 हजार के इनामी डकैत समयदीन उर्फ सामा की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने समयदीन को मार गिराया। समयदीन मूल रूप से कांधला कस्बे का रहने वाला था। समयदीन पर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 23 से अधिक केस दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह कई राज्यों में सक्रिय गिरोहों के साथ मिलकर डकैतियां और लूट की घटनाएं अंजाम देता था।

समयदीन अक्टूबर में कांधला में मारे गए एक लाख के इनामी नफीस का साथी रह चुका था। नफीस के एनकाउंटर के बाद सामा गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब भाग गया था और वहां से लगातार पुलिस की पकड़ से बच रहा था।

--आईएएनएस

 

 

