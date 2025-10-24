Shamli Encounter Case : 1 लाख का इनामी बदमाश फैजल ढेर, एक सिपाही घायल

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार देर शाम झिंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात संजीव जीवा गैंग का शूटर और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश फैजल मारा गया। इस दौरान एक सिपाही घायल हुआ, जबकि बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव वेदखेड़ी के निकट, भोगीमाजरा से मछरोली मार्ग पर घेराबंदी कर दी। तभी उनका सामना मेरठ निवासी इनामी बदमाश फैजल से हो गया। पुलिस और एसओजी को देख फैसल ने उन पर फायरिंग कर दी।

इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली लगने से फैजल घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फैजल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।

फैजल पर हत्या और लूट सहित 18 मुकदमे दर्ज थे। डेढ़ माह पहले ही उसके साथी शाहरुख पठान को भी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी।

मुठभेड़ के दौरान थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना और एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह बाल-बाल बचे, लेकिन एसओजी टीम के कांस्टेबल दीपक पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस ने मौके से दो फैक्ट्री मेड पिस्टल, 5 जिंदा और खोखा कारतूस, एक लूटी गई बाइक और एक अन्य बाइक भी बरामद की है। फैजल का एक अन्य साथी गन्ने के घने खेत का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं।

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप ने बताया कि फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फैजल काफी दिनों से फरार चल रहा था। एसओजी की टीम उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस और एसओजी की टीम उसे गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन उसने पहले फायरिंग कर दी।