Bihar Politics : 'नीतीश कुमार ही लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ', तेजस्वी के बयान पर शांभवी का पलटवार

Nov 13, 2025, 12:03 PM
पटना: लोजपा (रामविलास) से सांसद शांभवी चौधरी ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सीएम बनने का सपना न देखें, क्योंकि, बिहार की जनता ने अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया और वोट देकर उसे पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि वे शपथ लेने की बात करते हैं, अब तो चुनाव परिणाम आने में बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए, मेरे साथ पूरा देश देखेगा कि 14 नवंबर को कौन सरकार बनाएगा।

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

शांभवी चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए लगाए गए 'टाइगर जिंदा है' के पोस्टर पर कहा कि जदयू के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है, जो उनकी भावना है। लेकिन, एक चीज तो साफ है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के दिलों में आज भी जिंदा हैं।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2005 में जितने मजबूत थे, आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। उनके प्रति जनता में विश्वास है, धरातल पर लोगों से मिले हैं। एक बात साफ है, दिलों में नीतीश कुमार हैं। जिस तरह से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह बिहार की बदलती तस्वीर को दिखाता है। महिलाएं अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

शांभवी ने कहा कि अब बिहार में बूथ नहीं लूटे जाते, अब वोट से चुनाव जीते जाते हैं। उन्होंने कहा कि रैली कौन कितनी करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं। एनडीए के नेता पीएम मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान साल दर साल, महीने दर महीने मेहनत करते हैं। एनडीए हमेशा लोगों के बीच में है।

उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 24 घंटे का समय बचा है, देखते हैं कि कौन शपथ लेगा।

--आईएएनएस

 

 

