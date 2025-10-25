भारत समाचार

Shambhavi Chaudhary Statement : 225 से अधिक सीट जीतकर बनाएंगे एनडीए सरकार : शांभवी चौधरी

शांभवी चौधरी का दावा- बिहार में फिर बनेगी एनडीए सरकार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 25, 2025, 06:44 AM
225 से अधिक सीट जीतकर बनाएंगे एनडीए सरकार : शांभवी चौधरी

समस्तीपुर: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से दावा किया जा रहा है कि वे अगली सरकार बनाने जा रहे हैं।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर पहुंचे, जहां उनकी जनसभा को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। उन्होंने यहां से अपना चुनावी अभियान शुरू किया और जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है।

महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर शांभवी चौधरी ने कहा कि चाहे वे मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें या उप मुख्यमंत्री पद का, इससे एनडीए के चुनावी अभियान या जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए पूरी तरह से चुनाव जीतेगा। हम 225 सीटों को पार करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार का आधा समय बीत चुका है, तब कहीं जाकर महागठबंधन के लोग दिखाई दिए।

उन्होंने कहा कि यह समस्तीपुर के सभी निवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं से अपना चुनावी अभियान शुरू किया है। आज से पहले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा किसी ने भी कर्पूरी ठाकुर की विरासत की रक्षा की या इसके बारे में बात की? समस्तीपुर का चुनावी परिणाम अद्भुत होगा। उम्मीद पर हम सभी खरे उतरेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि समस्तीपुर मेरा सिर्फ संसदीय क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि जननायक कर्पूरी ठाकूरी की जन्मस्थली भी है। यहां को समाजवाद की धरती और क्रांति की धरती कहा जाता है। यह बिहार राज्य को हमेशा दिशा देता रहा है।

 

 

Bihar Politicspolitical statementsElection campaignBihar ElectionShambhavi ChaudharyLJP RamvilasNDA alliance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...