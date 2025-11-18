शेख हसीना और अवामी लीग के प्रति 'घोर घृणा' रखती है यूनुस सरकार: पूर्व राजनयिक पिनाक रंजन

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दोषसिद्धि को "राजनीतिक प्रतिशोध" करार दिया। उन्‍होंने कहा कि ढाका में सत्ता में बैठे सभी लोग वर्तमान में हसीना और अवामी लीग पार्टी के प्रति घृणा रखते हैं।

चक्रवर्ती ने समाचार एजेंसी आईएएनएस के साथ साक्षात्कार में कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को समर्थन की कमी है और उन्होंने चेतावनी दी कि हसीना के खिलाफ फैसले से बांग्लादेश में और अधिक अशांति फैल सकती है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या शेख हसीना को दी गई मौत की सजा निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का नतीजा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है, जो वे काफी समय से कर रहे हैं। ढाका में सत्ता में बैठे लोग कुछ कारणों से शेख हसीना और अवामी लीग से गहरी नफरत रखते हैं। उनमें से एक कारण यह है कि जमात-ए-इस्लामी ने आंदोलन में हिस्सा लिया था और अब सरकार पर मौत की सजा जैसे कदम उठाने का दबाव बना रही है। उनके अपने नेता, जिन्होंने 1971 में नरसंहार में हिस्सा लिया था और पाकिस्तानी सेना की मदद की थी, इस न्यायाधिकरण द्वारा दोषी ठहराए गए थे और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। यह न्यायाधिकरण, जाहिर है, शेख हसीना द्वारा स्थापित किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि इसलिए वे शेख हसीना पर बदला लेने का आरोप लगाते हैं और अब वे बदला लेना चाहते हैं। छात्रों को भी लगता है कि उन्होंने बहुत ज्‍यादा बल प्रयोग किया। इससे लगभग 1400 लोग मारे गए। इसलिए वे भी बदला लेना चाहते हैं। तीसरा पक्ष जो बदला लेना चाहता है, वह खुद प्रोफेसर यूनुस हैं क्योंकि उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शेख हसीना को लेकर उनके मन में बहुत कड़वाहट थी। शेख हसीना ने उनके खिलाफ कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे के कई मामले दर्ज कराए थे या दर्ज कराए थे।

उन्‍होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि यह भी एक कारक है। ये वे लोग हैं जो अब सत्ता में हैं, इसलिए वे सभी ऐसा करने के लिए एक साथ आए हैं और मुझे लगता है कि न्यायपालिका को भी खारिज कर दिया गया है।

पूर्व राजनयिक की यह टिप्पणी बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा सोमवार को शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद आई है, जिसमें उन्हें पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों से संबंधित मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दोषी पाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने आईसीटी में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया।

बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन करते हुए चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 17-18 महीनों में हमने देखा है कि एक अंतरिम सरकार रही है, जिसे जनता का समर्थन नहीं मिला है क्योंकि वह निर्वाचित नहीं है और कुछ लोग इसे असंवैधानिक भी कहते हैं। अब हसीना के खिलाफ फैसला आया है। इससे और अधिक अशांति, हिंसा आदि हो सकती है। लेकिन, बांग्लादेश के लिए हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक अस्थिरता अब एक बहुत ही वास्तविक समस्या बनती जा रही है, उन सभी आर्थिक मुद्दों के अलावा जो वहां की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं।

उन्होंने यह भी संदेह व्यक्त किया कि बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आगामी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसका कारण सत्ता में बैठे लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं और शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी, जिसे अभी भी जमीनी स्तर पर समर्थन प्राप्त है, उनके लिए एक बाधा है।

"संकेत यही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप फैसला देख सकते हैं। मुझे लगता है कि वहां सत्ता में मौजूद ये ताकतें शायद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहतीं क्योंकि वे सत्ता हथियाना चाहती हैं। इसमें अवामी लीग उनके लिए एक बाधा है क्योंकि यह सबसे बड़ी पार्टी है और अभी भी जमीनी स्तर पर समर्थन रखती है। अवामी लीग को हटाकर, उनके पास सत्ता हथियाने के बेहतर अवसर हैं।"

मई में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत तब तक लगाया गया है, जब तक कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरा नहीं हो जाता।

जब चक्रवर्ती से पूछा गया कि देश की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इस मौजूदा सरकार के साथ बहुत कम व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि एक पड़ोसी होने के नाते हमें ढाका में बैठी सरकार के साथ रोजमर्रा के कामों के लिए निपटना पड़ता है। लेकिन, हमने उनके साथ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। क्‍यों कि यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। यही उम्मीद है, जैसा कि वे कह रहे थे कि हम चुनाव कराएंगे और चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि कुछ ताकतें हैं जो चुनाव नहीं चाहतीं। वे चाहते हैं कि व्यवस्था चलती रहे क्योंकि वे इस व्यवस्था के लाभार्थी हैं और उन्हें लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए इस अंतरिम सरकार को बने रहना चाहिए।

इस बीच, पोलैंड में भारत के पूर्व राजदूत दीपक वोहरा ने कहा कि आईसीटी द्वारा सुनाए गए फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्‍होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह (हसीना) पहले से ही हमारे साथ थीं और उनके साथ हमारे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। उन्हें जो करना है करने दीजिए।

