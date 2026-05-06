West Bengal Politics : शाइना एनसी बोलीं- ममता बनर्जी को जनादेश स्वीकार कर देना चाहिए इस्तीफा

मुंबई: शिवसेना नेता शाइना एनसी ने बुधवार को कहा कि ममता बनर्जी को जनादेश स्वीकार कर लेना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव और वोटर लिस्ट के मुद्दों पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी बचाव किया।

ममता बनर्जी के इस्तीफा देने से इनकार करने पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने आईएएनएस से कहा, "15 सालों तक पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को मौका दिया। जब उन्होंने (जनता) तय किया कि उन्हें बदलाव चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। ममता बनर्जी को यह बात स्वीकार करनी चाहिए थी। 92 प्रतिशत आबादी बंगाल में बदलाव के लिए मतदान करती है। ममता बनर्जी यह बात समझ नहीं पाईं। वह लगातार बहाने बनाती रहीं। लेकिन यह एक संवैधानिक प्रावधान है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा।"

चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर शाइना एनसी ने कहा, "चुनाव आयोग ने सभी बेबुनियाद दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्ष ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। वीवीपैट का मिलान किया गया था और यह साबित हो चुका है कि 25 हजार जगहों पर कोई गड़बड़ी नहीं थी।"

उन्होंने आगे कहा, "लोग एसआईआर को लेकर भी लगातार झूठी कहानियां फैलाते रहे। एसआईआर तो बस एक ऐसी प्रक्रिया थी, जिसके तहत उन लोगों के नाम हटाए जाने थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जो अपना घर बदल चुके थे। असलियत यह है कि एसआईआर चुनावी सूची को साफ-सुथरा बनाने की एक कवायद थी। सच तो यह है कि जनता बदलाव चाहती थी और अब वे (ममता बनर्जी) इसके लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रही हैं।"

पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री को लेकर शिवसेना नेता ने कहा, "9 मई को बंगाल को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, जो कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। इसके साथ ही, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।"

--आईएएनएस