NDA Election Victory Claim : 'बिहार की तरह बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए को स्वीकार करेगी जनता', शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन

शाइना एनसी बोलीं—बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की जीत तय
Dec 08, 2025, 10:00 AM
'बिहार की तरह बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए को स्वीकार करेगी जनता', शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन

मुंबई: शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों को दोहराते हुए कहा है कि आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की जीत होगी। इस दौरान, शाइना एनसी ने विपक्ष पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अफवाहें फैलाने के आरोप लगाए।

शाइना एनसी ने सोमवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा, "गृहमंत्री अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की जीत होगी। यह कोई अति आत्मविश्वास नहीं है। गृहमंत्री ने यह कर दिखाया है और बिहार में दो तिहाई मतदाताओं ने एनडीए को स्वीकार किया है। उसी तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता एनडीए को स्वीकार करेगी।"

विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाइना एनसी ने कहा, "विपक्ष सिर्फ झूठ फैलाने का काम करता है। विपक्ष अफवाहें फैलाते हैं कि 84 लाख मतदाताओं को हटाया जाएगा। 54 लाख मतदाताओं का फॉर्म कहां है? अफवाहें फैलाना और झूठे नैरेटिव गढ़ना यही विपक्ष का काम रह गया है।"

'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा को लेकर शिवसेना ने कहा, "हमारे राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को 150 साल हो गए हैं। जब संसद में इस पर चर्चा हो रही है, राहुल गांधी गायब हैं। बताइए, उनकी प्राथमिकताएं कहां हैं? रामलीला मैदान में रहना या 'वंदे मातरम' पर चर्चा करना?"

शाइना एनसी ने कहा, "'वंदे मातरम' हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। जब हम 'भारत की अनेकता में एकता' की बात करते हैं, तब याद रखना चाहिए कि 1950 में जब यह राष्ट्रगीत बना, तब बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ टैगोर के सुंदर संगीत ने इसे स्थापित किया।"

इसी बीच, शिवसेना प्रवक्ता ने गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के कारण हुई 25 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "अरपोरा में जिन लोगों की हादसे में मौत हुई है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। नाइट क्लब के मालिकों को कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ दंड भी मिलना चाहिए।"

--आईएएनएस

 

 

