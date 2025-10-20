Shahnawaz Hussain Statement : पीएम मोदी का सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाना गौरवपूर्ण क्षण : शाहनवाज हुसैन

भारत समाचार

Oct 21, 2025, 03:14 AM
पीएम मोदी का सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाना गौरवपूर्ण क्षण : शाहनवाज हुसैन

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के जवानों के साथ दीपावली मनाकर देश की सशस्त्र सेनाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की परंपरा रही है कि वह हर साल सशस्त्र बलों के साथ इस पावन पर्व को मनाते हैं। हमारे सैनिक देश की सेवा और सुरक्षा के लिए अपना घर-बार छोड़कर सीमाओं पर डटे रहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का उनके साथ दीपावली मनाना एक सराहनीय कदम है।

उन्होंने देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सभी के लिए खुशी और समृद्धि लाए।

वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के 'दिवाली-क्रिसमस' वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शाहनवाज हुसैन ने सवाल उठाया कि अखिलेश यादव को दीपावली के दीयों में बुराई क्यों दिखती है?

उन्होंने कहा, "अयोध्या में दीपोत्सव इतना भव्य होता है कि यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अगर अखिलेश यादव इस उत्सव का हिस्सा नहीं बन सकते, तो कम से कम इसकी आलोचना तो न करें।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि अखिलेश यादव को इस सांस्कृतिक उत्सव से क्या परेशानी है।

शाहनवाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वह 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर चलते हैं।

उन्होंने अपील की कि जिस तरह सरकार सभी समुदायों के लिए बिना भेदभाव के काम करती है, उसी तरह मुस्लिम समाज को भी वोटिंग में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारा विश्वास समावेशी विकास में है और हम चाहते हैं कि सभी समुदाय एकजुट होकर देश के विकास में योगदान दें।

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के हालिया बयान पर भी शाहनवाज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, "सैम पित्रोदा, जिन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है, बार-बार विवादास्पद बयान देते हैं। उन्हें ऐसी बयानबाजी से बचने की समझ होनी चाहिए।"

उन्होंने कांग्रेस पार्टी की 2024 की लोकसभा चुनाव में 99 सीटों की जीत पर भी सवाल उठाए और कहा, "कांग्रेस ने ये सीटें कैसे जीतीं, क्या इसमें कोई धांधली हुई? यह सवाल देश की जनता के मन में है।"

 

 

