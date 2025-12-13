Shahnawaz Hussain Statement : ईवीएम-एसआईआर नहीं, बल्कि अपनी नीति और नेतृत्व की वजह से हार रही कांग्रेस: शाहनवाज हुसैन

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने शनिवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पार्टी के लगातार निराशाजनक प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए उनकी नीतियों की आलोचना की।

भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "कांग्रेस के अंदर से अब आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेसियों को अंदाजा हो गया है कि वे ईवीएम और एसआईआर की वजह से नहीं बल्कि अपनी नीति और नेतृत्व की वजह से पार्टी हार रहे हैं। कांग्रेस के पास न नेता, न नीति और न ही नेतृत्व है। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के नेताओं को यकीन हो गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस को डूबो रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र, हरियाणा में हार, दिल्ली में जीरो और बिहार में छह सीटों पर सिमटी कांग्रेस में शामिल उनके नेताओं का भी पार्टी से मोहभंग होने लगा है। जिस तरह से अश्विनी कुमार ने सवाल उठाया, उसी तरह से कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी के नेताओं को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, न कि चुनाव आयोग पर हमला करने की जरूरत है।"

भाजपा प्रवक्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के एसआईआर का विरोध करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "बिहार में एसआईआर हुआ, जिस पर किसी ने शिकायत नहीं की। एक वैध मतदाता नहीं आया, जिसने कहा हो कि उसका वोट कट गया है। बल्कि जिन लोगों का देहांत हुआ, जिनका दो जगह नाम था, जो अवैध थे, उन सभी का वोट कटा। बहुत अच्छे से एसआईआर हो गया।"

उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी इस बात से डरी हुई हैं कि कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम न कट जाएं। बहुत से वोटर्स के नाम उन्होंने एक विधानसभा की जगह चार-चार विधानसभा में रखे हुए हैं। अवैध नाम कट जाएगा, तो ममता को इससे नुकसान होगा। इसलिए वो अभी से ही हार का ठीकरा एसआईआर पर थोपना चाहती हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा का आना तय है।"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा, "सभी के अंदर राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, देश आगे बढ़ रहा है। जब तक राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। कई लोग हैं, जो वंदे मातरम का विरोध कर देते हैं। कई लोगों को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो जाती है। ऐसा चलने वाला नहीं है।"

संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर उन्होंने कहा, "जब हमला हुआ, उस समय मैं संसद का सदस्य था और नागरिक उड्डयन मंत्री था। हमलावर ने बहुत बड़ी साजिश रची थी और भारत के लोकतंत्र की आत्मा पर चोट करने का काम किया था। सुरक्षागार्डों ने अपने प्राणों की आहूति देकर हमारी रक्षा की थी; हमें उन्हें याद करना चाहिए।"

भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में सिनेमा में रिलीज हुई धुरंधर मूवी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह मूवी हिट हो रही है; सभी इसे देख रहे हैं।

--आईएएनएस