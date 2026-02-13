Clean Water Demand : स्वच्छ पानी मांगने पर मिलती हैं लाठियां: जीतू पटवारी

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रवास के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य की सरकार स्वच्छ पानी भी नहीं दे पा रही है और यदि यह मांग की जाती है, तो उसके बदले में लाठियां मिलती हैं।

जीतू पटवारी शुक्रवार को शहडोल जिले के प्रवास पर थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रवास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि शहडोल में सीएम से स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों पर जिला प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज ने भाजपा सरकार की संवेदनहीनता और दमनकारी चरित्र को एक बार फिर उजागर कर दिया है। इसी के विरोध में विशाल जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार बीते दो दशकों में प्रदेश के लोगों को पीने का एक गिलास स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकी। जब जनता अपनी मूलभूत जरूरत पानी की मांग करती है, तो सरकार जवाब में लाठियां चलवाती है। यह शासन नहीं, तानाशाही है।

उन्होंने कहा कि शहडोल सहित पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी का संकट गहराता जा रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अवैध रेत खनन खुलेआम फल-फूल रहा है और प्रशासन सत्ता के दबाव में आम जनता की आवाज को कुचलने में लगा है। यह स्थिति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि शहडोल में हमारे साथियों पर चलवाई गई हर लाठी का हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों की इस लड़ाई को सड़कों से सदन तक पूरी ताकत से लड़ेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन यादव की सरकार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और प्रशासन भाजपा सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। स्वच्छ पानी, रोजगार, किसानों के हक और प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा और जनता को न्याय दिलाकर ही रहेंगे।

--आईएएनएस