शाहदरा पुलिस की बहादुरी, आग में फंसे तीन लोगों को बचाया, एक साल के बच्चे की भी जान बचाई

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा इलाके में पुलिसकर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर एक बड़ी घटना में तीन लोगों को आग की चपेट से बचा लिया। इनमें एक साल का छोटा बच्चा भी शामिल है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक परिवार की जान बच गई।

घटना शाहदरा जिले के अजीत नगर, गली नंबर 9, मकान नंबर 4332 में हुई। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीक होने के कारण अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और घर की पहली मंजिल पर एक कमरा पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया। उस समय उस कमरे में तीन लोग फंसे हुए थे।

सूचना मिलते ही शाहदरा पुलिस का बीट स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंच गया। इस टीम में एएसआई कुलदीप, एचसी राहुल, कांस्टेबल विपिन और कांस्टेबल सनी शामिल थे। वे उस समय इलाके में नियमित गश्त पर थे। आग देखते ही उन्होंने बिना किसी देरी के या अतिरिक्त मदद का इंतजार किए बिना घर में घुसकर बचाव कार्य शुरू कर दिया।

पुलिसकर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए जलते हुए कमरे में प्रवेश किया और फंसे हुए तीनों लोगों को बाहर निकाला। उन्होंने बहुत सतर्कता और सूझबूझ से काम लिया, जिससे किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना होने से बच गई।

बचाए गए लोगों की पहचान अरशद अली (34 वर्ष), उनकी पत्नी अरशाना (28 वर्ष) और उनका एक साल का बेटा अरमान अली के रूप में हुई है। ये सभी उसी मकान के निवासी हैं।

तीनों घायलों को तुरंत ऑटो रिक्शा से जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

इस घटना में शाहदरा पुलिस की भूमिका बहुत सराहनीय रही। आमतौर पर पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ-साथ आपातकालीन स्थितियों में भी लोगों की मदद करती है, लेकिन इस बार जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अनुकरणीय बहादुरी दिखाई। उनकी तेजी और साहस के कारण एक छोटे से बच्चे समेत पूरे परिवार की जान बच सकी।

स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस अब आग लगने के सही कारण की जांच कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

--आईएएनएस

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