शाहजहांपुर में पैगंबर पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल, लाठीचार्ज के बाद हालात काबू में, आरोपी गिरफ्तार

शाहजहांपुर, 13 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देर रात हुए हंगामे के बाद फिलहाल हालात काबू में हैं। पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी को लेकर विशेष समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए थे और जमकर बवाल कटा। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा था। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है।

दरअसल, शाहजहांपुर में एक व्यक्ति ने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था। विवाद उस समय शुरू हुआ, जब उस व्यक्ति की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। पोस्ट वायरल होने के बाद विशेष समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। एहतियातन मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हालात पर नजर रखी।

गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा और उपद्रव मचाया। प्रदर्शनकारियों ने सदर बाजार थाने का घेराव किया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी इतनी जल्दी भागे कि सड़क पर चप्पल-जूते बिखरे पड़े नजर आए।

लाठीचार्ज के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई, लेकिन काफी समय तक तनाव बना रहा। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

पूरी घटना को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र पोस्ट किया था। उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि दूसरे समुदाय के लोग आरोपी पर कार्रवाई के बाद चले गए थे। फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है।

इस दौरान, जिलाधिकारी ने जनता से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा, "सभी लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। शांति व्यवस्था को कायम रखने में प्रशासन की मदद करें।"

--आईएएनएस

डीसीएच/