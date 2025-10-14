South Asian University : दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली: पुलिस ने मंगलवार को बताया कि दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) में एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज की गई।

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस को सोमवार दोपहर करीब 3 बजे मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी परिसर में एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली। उन्होंने बताया कि यह कॉल पीड़िता के किसी जानने वाले ने की थी।

पुलिस ने कहा, "पीड़िता के बयान के आधार पर उचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ जांच की जा रही है।"

पीड़िता के साथ गए छात्रों ने बताया कि घटना के बाद उसे तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि छात्रा ने अभी तक पुलिस को घटना के संबंध में विस्तृत बयान नहीं दिया है।

इस बीच, विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीसीआर कॉल की जानकारी होने की बात स्वीकार की और कहा कि संस्थान जांच में पुलिस को पूरा सहयोग दे रहा है।

एक आधिकारिक बयान में, विश्वविद्यालय ने कहा, "पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और प्रशासन जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहा है।"

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ने 12 अक्टूबर को विश्वविद्यालय सभागार के पास हुई 'एक छात्रा के साथ हुई घटना' की जांच के लिए एक आंतरिक जांच समिति का भी गठन किया है। समिति को 10 दिनों के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

सोमवार रात, कई छात्र विश्वविद्यालय के हॉलवे में इकट्ठा हुए और घटना का विरोध में प्रदर्शन किया, पीड़िता के लिए न्याय और आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है।