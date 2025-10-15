Seoni Hawala Case : हवाला की राशि अपने पास रखने के मामले में 8 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 3 फरार

सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लगभग एक करोड़ 45 लाख रुपए की हवाला की रकम के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लखनवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में अब तक 8 आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 अन्य अभी भी फरार हैं।

यह एफआईआर जबलपुर आईजी के निर्देश पर दर्ज की गई। इससे पहले, आईजी ने जबलपुर एडिशनल एसपी क्राइम आयुष गुप्ता को मामले की जांच सौंपी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आईजी ने लखनवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

आरोपियों में सीएसपी पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी (एसएचओ) अर्पित भैरम समेत कुल 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, छिंदवाड़ा डीआईजी राकेश सिंह भी सिवनी पहुंचे हैं।

इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का भी गठन किया गया है। चार सदस्यीय यह विशेष टीम पूरे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिसकर्मियों पर डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डीआईजी राकेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के दौरान एक आदमी के वाहन से लगभग 2 करोड़ 96 लाख रुपए बरामद किए थे। लेकिन उस राशि को जमा न करके उस रकम का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखना और कोई कानूनी कार्रवाई न करना अपने आप में एक गंभीर अपराध है।"

उन्होंने बताया कि जिसका पैसा था उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी होने पर मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना में 11 पुलिसकर्मी दोषी बनाए गए हैं, जिनमें से 8 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।