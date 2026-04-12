Train Modernization : ब्लू लाइन की पुरानी मेट्रो के आधुनिकीकरण में जुटा डीएमआरसी, सुरक्षा और आराम पर फोकस

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने यात्रियों की सुरक्षा, आराम और समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपनी ब्लू लाइन ट्रेनों के मध्य-जीवन नवीनीकरण (रेट्रोफिट) की एक व्यापक पहल की है। इसके तहत सबसे पुरानी रोलिंग स्टॉक (आरएस-1) ट्रेनों को आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि वे विश्वसनीय बनी रहें और वर्तमान मानकों को पूरा करें।

डीएमआरसी चरणबद्ध तरीके से रेड और ब्लू लाइन की 70 ट्रेनों का नवीनीकरण कर रही है। पहले चरण में 12 ट्रेनों का नवीनीकरण हो चुका है। दूसरे चरण में 18 ट्रेनों का नवीनीकरण हो चुका है और बाकी 9 ट्रेनों पर काम जल्द ही शुरू होगा, जिसके बाद शेष 9 ट्रेनों पर काम किया जाएगा। तीसरे चरण में नवंबर 2027 तक ब्लू लाइन की 22 ट्रेनों का नवीनीकरण किया जाएगा। 2002 से 2007 के बीच शामिल की गई ये ट्रेनें लगभग 19 से 24 वर्षों की सेवा पूरी कर चुकी हैं और इन्हें आधुनिक प्रणालियों और सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि ये नवीनतम रोलिंग स्टॉक मानकों के अनुरूप हो सकें।

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने यात्री सेवा में शामिल होने से पहले तीसरे चरण की पहली नवीनीकृत ट्रेन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अब तक कुल 31 ट्रेनों का नवीनीकरण किया जा चुका है, जो आधुनिकीकरण पर डीएमआरसी के निरंतर ध्यान को दर्शाता है।

नवीनीकरण कार्य में ट्रेन के आंतरिक भाग और प्रणालियों दोनों में महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं। यात्री कोच और चालक केबिनों सहित आंतरिक क्षेत्रों को सुंदर बनाने और वर्षों के उपयोग से हुई टूट-फूट को ठीक करने के लिए फिर से रंगा गया है। बेहतरीन और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए विद्युत पैनलों को भी उन्नत किया गया है।

अत्याधुनिक आईपी आधारित यात्री घोषणा एवं यात्री सूचना प्रणाली (पीए-पीआईएस), सीसीटीवी प्रणाली और एलसीडी आधारित गतिशील मार्ग मानचित्र (डीआरएम) के साथ डिस्प्ले स्क्रीन स्थापित की गई हैं। ये सिस्टम मार्गों, वर्तमान समय और स्टेशनों पर अपेक्षित आगमन समय के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती हैं। ये आपात स्थिति में यात्रियों और ट्रेन संचालकों के बीच संचार को भी सक्षम बनाती हैं।

यात्री सुरक्षा इस कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र बिंदु है। सभी डिब्बों में धुआं और ताप डिटेक्टरों से सुसज्जित एक नई अग्नि पहचान प्रणाली स्थापित की गई है। सुरक्षा में सुधार और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए पुराने रिले और लघु परिपथ ब्रेकरों (एमसीबी) को भी उन्नत इकाइयों से बदल दिया गया है।

यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी डिब्बों में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट शुरू किए गए हैं। पीए-पीआईएस और अग्नि पहचान प्रणाली जैसी उन्नत प्रणालियों के साथ-साथ भविष्य के उन्नयन को ध्यान में रखते हुए नए जम्पर केबल और कनेक्टर भी स्थापित किए गए हैं। इस पहल के साथ डीएमआरसी अपनी पुरानी ट्रेनों को अपनी नई ट्रेनों के मानकों के अनुरूप उन्नत कर रहा है और सुरक्षित, विश्वसनीय और यात्री-अनुकूल मेट्रो सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस