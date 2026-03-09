भारत समाचार

Seemapuri Delhi Murder Case : दिल्ली के सीमापुरी में युवक की चापड़ से हत्या, साथी गंभीर रूप से घायल

Mar 09, 2026, 05:05 AM
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रविवार देर रात एक युवक की चापड़ से हत्या कर दी गई जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रफीकुल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात वह अपने एक दोस्त के साथ इलाके में मौजूद एक कसाई की दुकान के बाहर खड़ा था। इसी दौरान कुछ अज्ञात युवक वहां पहुंचे और दोनों पर अचानक चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में रफीकुल गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा जबकि उसका साथी भी बुरी तरह जख्मी हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलते ही सीमापुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज जारी है। वहीं, रफीकुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रफीकुल नशा करता था और नशा बेचने वालों से उसका नशे को लेकर झगड़ा हुआ था। ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि इसी रंजिश के चलते उस पर हमला किया गया।

मृतक के भाई ने बताया कि एक युवक ने उसे बताया कि उसके भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। हालांकि तब तक उसके भाई की मौत हो चुकी थी।

वहीं, एक अन्य युवक ने बताया कि रविवार रात 8 बजे रफीकुल से एक व्यक्ति ने पैसे छीनने की कोशिश की। इसके बाद उसे पहले तो डंडों से पीटा और जब लोगों ने बीचबचाव की कोशिश की तो चाकू मार दिया, जिससे रफीकुल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद जिस लड़के ने चाकू मारा था, वही रफीकुल को अस्पताल ले गया और फिर वहां छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सोमवार सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है।

--आईएएनएस

 

 

