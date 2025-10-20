भारत समाचार

Thiruvananthapuram Clash : केरल के नेदुमंगाड में एसडीपीआई-सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एम्बुलेंस में आग लगाई

नेदुमंगाड में एसडीपीआई-सीपीआईएम कार्यकर्ताओं की झड़प, एम्बुलेंस जलाई गई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 21, 2025, 03:20 AM
केरल के नेदुमंगाड में एसडीपीआई-सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एम्बुलेंस में आग लगाई

तिरुवनंतपुरम: केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के नेदुमंगाड इलाके में रविवार रात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) या सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प ने राजनीतिक हिंसा को नया रूप दे दिया।

इस झड़प के दौरान एक एम्बुलेंस में आग लगा दी गई और दूसरी को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने सोमवार को इसकी पुष्टि की और कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है।

घटना की शुरुआत रविवार शाम हुई, जब एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर सीपीआईएम के एक स्थानीय नेता पर हमला किया। इसके जवाब में, कुछ अज्ञात लोगों ने एसडीपीआई कार्यकर्ताओं के घरों पर पथराव किया।

नेदुमंगाड पुलिस के अनुसार, मास्क पहने कुछ लोगों ने रात में एसडीपीआई कार्यकर्ता की कार और एक एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह सब दो हफ्ते पहले हुई एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। उस समय इलाके में एक फ्लेक्स बोर्ड को नष्ट करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी, जो बाद में सुलझ गई थी, लेकिन मामले ने फिर तूल पकड़ लिया।

जवाबी कार्रवाई में, सीपीआईएम की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) से जुड़ी एक एम्बुलेंस में सोमवार तड़के सरकारी अस्पताल के पास आग लगा दी गई। आग इतनी भयानक थी कि एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोग इस घटना से दहशत में हैं, क्योंकि एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को निशाना बनाना मानवीयता के खिलाफ है।

तिरुवनंतपुरम ग्रामीण के एसपी ने बताया कि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। उन्होंने कहा, "हमने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।"

एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

 

CPI(M)Law and OrderDYFIpolitical violenceKerala PoliticsThiruvananthapuramSDPI

Related posts

Loading...

More from author

Loading...