सीयूईटी यूजी 2026 : परीक्षा में देरी से बढ़ी छात्रों की परेशानी, एनटीए पर फिर उठे सवाल

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल, शनिवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) अंडरग्रेजुएट (यूजी) 2026 की परीक्षा सुबह 9 बजे से देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी थी, लेकिन एग्जाम के पहले दिन ही तकनीकी गड़बड़ी के कारण पहले सत्र की परीक्षा लगभग सवा दो घंटे की देरी से सुबह 11:23 बजे तक भी शुरू नहीं हो पाई।

परीक्षा में घंटों की देरी की वजह से छात्रों सहित उनके माता-पिता में एनटीए के खिलाफ नाराजगी देखी गई। बताया गया कि ऑनलाइन पेपर समय से अपलोड नहीं हो पाया था, जिस वजह से परीक्षा शुरू करने में देरी हुई।

एनटीए ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर कर यह साफ किया कि सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही एजेंसी मेसर्स टीसीएस ने सूचित किया है कि उनकी ओर से तकनीकी खराबी के कारण शनिवार को कुछ केंद्रों पर पहली सत्र की परीक्षा विलंबित हुआ है। हालांकि, समस्या का समाधान हो चुका है और परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है ताकि किसी भी छात्र को असुविधा न हो।

एनटीए ने पोस्ट में आगे लिखा कि सीयूईटी यूजी 2026 के पहली शिफ्ट में हुई देरी के कारण दोपहर के सत्र के समय में बदलाव किया गया है। दोपहर के सत्र के लिए छात्रों का रिपोर्टिंग/प्रवेश समय दोपहर 2:30 बजे से रहेगा। वहीं, परीक्षा प्रारंभ होने का समय दोपहर 3:00 बजे के स्थान पर शाम 4:00 बजे तय किया गया है।

इसी के साथ एनटीए ने साफ किया कि सुबह के सत्र के छात्रों को परीक्षा की पूरी अवधि दी जा रही है और वे परीक्षा पूरी करने के बाद ही केंद्र से बाहर निकल सकते हैं। एनटीए ने पहले सत्र की परीक्षा में हुई देरी और असुविधा के लिए छात्रों और अभिभावकों से खेद व्यक्त किया है।

--आईएएनएस

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