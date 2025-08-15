भारत समाचार

Sawai Madhopur Independence Day 2025: निकट भविष्य में भारत सभी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनेगा: किरोड़ी लाल मीणा

किरोड़ी लाल मीणा ने स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत का संदेश दिया
Aug 15, 2025, 11:23 AM
सवाई माधोपुर:  राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य के कृषि मंत्री व स्थानीय विधायक डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली।

समारोह को संबोधित करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कृषि मंत्री ने कहा, "देश में अब भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। किसी भी सूरत में अब भारत देश अन्य किसी देश पर निर्भर नहीं रहेगा।"

उन्होंने कहा, "रूस, चीन, जापान, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में भारत अब उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। बड़ा पैसा जो भारत विदेशों को दे रहा है, निकट भविष्य में अब देश सभी उत्पादों पर आत्मनिर्भर हो जाएगा।"

राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा उन्होंने एसआईआर मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष की राजनीति की आलोचना की। उन्होंने कहा, "कुछ लोग अपनी छिछोरी राजनीति कर रहे हैं।"

डूंगरी बांध के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "जो लोग 76 गांव हटाने का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनके झांसे में न आएं। केवल सात गांव विस्थापित होंगे और उन्हें सरकार पर्याप्त पैकेज देकर स्थापित करेगी।"

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जिले के 38 विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने व्यायाम प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिले की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जिले की दो वीरांगनाओं का भी डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने शाल ओढ़ाकर व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया। समारोह को और अधिक रोचक बनाने के लिए विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं ने रंग-बिरंगे परिधानों से सुसज्जित होकर देशभक्ति गीतों पर सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी।

 

