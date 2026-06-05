सुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में सीबीआई ने यूपी से दो को किया गिरफ्तार

कोलकाता, 5 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलिया से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

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सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, विकास मिश्रा को लखनऊ के अशोक मार्ग स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे आरोपित गोलू सिंह को बलिया से पकड़ा गया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 6 मई को चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या की थी।

बताया गया है कि घटना के बाद गंभीर रूप से घायल चंद्रनाथ रथ को तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्या ने बंगाल की राजनीति में भी हलचल मचा दी थी।

इस बीच, मामले के एक अन्य आरोपित ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू ने गुरुवार को बलिया की गैंगस्टर एक्ट अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। स्थानीय पुलिस के अनुसार, मोनू एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। बंगाल पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने इस मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज की और जांच को तेज कर दिया।

सीबीआई ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के लिए दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम यूनिट के एक डीआईजी की अगुवाई में सात सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। जांच एजेंसी अब हत्या की पूरी साजिश, आरोपितों के नेटवर्क और घटना के पीछे की संभावित वजहों को खंगाल रही है।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोलकाता की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं, जांच एजेंसी मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित आरोपितों की भूमिका की भी गहन पड़ताल कर रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम