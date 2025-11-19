Madina Bus Accident : सऊदी हादसे में जान गंवाने वाले भारतीयों के प्रति केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने व्यक्त कीं संवेदनाएं

नई दिल्ली: सऊदी अरब के मदीना शहर के पास हुए भीषण बस हादसे में भारत के तेलंगाना राज्य के कई उमराह यात्री मारे गए हैं। इस दुखद घटना पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गहरी संवेदना व्यक्त की है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि मदीना के निकट भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुखद बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए मदीना स्थित भारतीय हज यात्री कार्यालय में एक शिविर कार्यालय स्थापित किया गया है। भारतीय हज यात्री कार्यालय, मदीना का पता- कमरा संख्या 104, प्रथम तल, सरूर तैयबा अल-दहबिया होटल, अल मसानी, मदीना 42313 है।

इससे पहले भारत में स्थित ईरान की एंबेसी ने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट कर शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता जताई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने लिखा, "मदीना के पास हुए बस हादसे में जान गंवाने वाले भारतीयों के परिवारों के प्रति इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हम भारत के लोगों और सरकार के साथ पूर्ण एकजुटता में हैं। मृतकों के लिए अल्लाह से रहमत और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ करते हैं।"

बता दें कि ये हादसा रविवार को मदीना से मक्का जाते समय हुआ था। बस में अधिकांश यात्री भारत के तेलंगाना राज्य के थे। तेलंगाना सरकार ने सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए राज्य के लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। सोमवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में सरकारी प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब भेजने का भी निर्णय लिया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में ऑल 'इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' (एआईएमआईएम) के एक विधायक और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि दुर्घटना में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मृतकों के परिवारों के कम से कम दो सदस्यों को सऊदी अरब भेजने की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया।

--आईएएनएस