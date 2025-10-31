Ganesh Singh Incident: सांसद ने कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

भोपाल: मध्य प्रदेश के सतना जिले में सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय हाइड्रोलिक क्रेन में आई गड़बड़ी से गुस्साए भाजपा सांसद गणेश सिंह ने कर्मचारी को ही थप्पड़ जड़ दिया। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताया गया है कि सतना के सिमरिया चौक क्षेत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सांसद गणेश सिंह पहुंचे थे। उन्होंने क्रेन के जरिए डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वे जब हाइड्रोलिक बॉक्स में बैठकर नीचे उतर रहे थे तभी कुछ गड़बड़ी आ गई। फिर क्या था, सांसद गणेश सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने कर्मचारियों का हाथ खींचकर अपनी तरफ लाया और फिर थप्पड़ जड़ दिया।

इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद गणेश सिंह क्रेन के हाइड्रोलिक बॉक्स में बैठे नजर आ रहे हैं। जब बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है, तभी अटक गया है। इतना ही नहीं, एक ऐसा झटका लगा कि गणेश सिंह परेशानी में पड़ गए। फिर क्या था, गणेश सिंह ने उस हाइड्रोलिक मशीन को चलाने वाले कर्मचारी को अपनी तरफ बुलाया और हाथ खींचते हुए थप्पड़ मार दिया।

कांग्रेस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो जारी किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि सतना के भाजपा सांसद ने नगर निगम के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया, यही भाजपा का अहंकार और दंभ है। सतना के इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। कांग्रेस को भाजपा पर हमला करने का भरपूर मौका भी मिल गया है। हालांकि, इस मामले में सांसद की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है।