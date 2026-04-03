साध्वी निरंजन ज्योति ने की योगी सरकार की तारीफ, बोलीं-यूपी में कानून का राज

लखनऊ, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने का मानना है कि यूपी में कानून का राज है। न्याय के लिए किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता है।

साध्वी निरंजन ज्योति ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में यूं तो कई पार्टियों का शासन रहा है, लेकिन, योगी सरकार के बारे में एक चीज कह सकती हूं कि यहां पर कानून का राज है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दादरी रैली को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि चुनाव आते हैं और हार जीत होती रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि समाज को बांटने का कार्य नहीं होना चाहिए। यह देश संविधान और कानून से चलता है।

बंगाल की टीएमसी सरकार पर तंज कसते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मैं उन्हें सलाह देना चाहूंगी कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना बंद करें। न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वहां ओबीसी समाज के अधिकार को छीनकर एक वर्ग को दिया गया है।

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उन्होंने कहा कि यह तो बहुत वर्षों से मांग चल रही थी। 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। मैं पीएम मोदी का आभार जताती हूं।

उन्होंने कहा कि पूर्व में हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन देश के खिलाफ भारत के नेतृत्व महिलाओं ने किया। मुझे लगता है कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए।

बंगाल में हुमायूं कबीर और ओवैसी के बयान पर उन्होंने कहा, मैं उनके बयान को सिरे से खारिज करती हूं। किसी भी महिला के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहिए और देश के हर नागरिक को संविधान और कानून के तहत काम करना चाहिए।

सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलवी पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि किसी के प्रति अभ्रद टिप्पणी करने का अधिकार संविधान नहीं देता है। हमारी न्याय प्रणाली, हमारी मानवता नहीं देती है। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने आकर माफी मांगनी चाहिए।

--आईएएनएस

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