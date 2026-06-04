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सोशल मीडिया पर जनता से संवाद करेंगे अन्नामलाई, सियासी गलियारों में बढ़ी हलचल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 04, 2026, 04:06 PM
सोशल मीडिया पर जनता से संवाद करेंगे अन्नामलाई, सियासी गलियारों में बढ़ी हलचल

चेन्नई, 4 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने घोषणा की है कि वह शुक्रवार दोपहर 12 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि वह कोई बड़ा राजनीतिक फैसला या घोषणा कर सकते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में अन्नामलाई ने कहा कि वह लोगों से ऑनलाइन मुलाकात, विचारों के आदान-प्रदान और खुले संवाद को लेकर उत्साहित हैं। उनका यह संदेश ऐसे समय आया है जब उनके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोड़कर नई राजनीतिक पारी शुरू करने की चर्चाएं जोरों पर हैं।

पिछले कुछ सप्ताहों से अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन की हार के बाद ऐसी खबरें सामने आई थीं कि प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पार्टी में उन्हें दिए जा रहे महत्व को लेकर वह संतुष्ट नहीं हैं।

हाल ही में अन्नामलाई ने नई दिल्ली का दौरा कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट कर अपनी राजनीतिक योजनाओं पर चर्चा की थी।

सूत्रों के अनुसार, इन घटनाक्रमों के बाद भाजपा नेतृत्व ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को तत्काल परामर्श के लिए दिल्ली बुलाया। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रयासों के बावजूद अन्नामलाई के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई स्वतंत्र राजनीतिक राह अपनाने के लिए दृढ़ दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उनके द्वारा नई राजनीतिक पार्टी के गठन की अटकलें भी तेज हो गई हैं।

अपने जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वाले समर्थकों, मित्रों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए अन्नामलाई ने कहा था कि लोगों का स्नेह, प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन उन्हें किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा तमिलनाडु के समृद्ध भविष्य के लिए और अधिक समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा देता है।

इस संदेश के कुछ ही समय बाद उन्होंने शुक्रवार को दोपहर 12 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद करने की घोषणा की। उनके इस कार्यक्रम को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में उत्सुकता बढ़ गई है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वह इस मंच का उपयोग अपने अगले राजनीतिक कदम या नई पार्टी के गठन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए करेंगे।

--आईएएनएस

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