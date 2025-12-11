संसद में विपक्ष का असली चेहरा सामने आ गया: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज विपक्ष का असली चेहरा उजागर हो गया है।

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गृह मंत्री ने विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी झूठे आरोपों को पूरी तरह से निराधार साबित कर दिया। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने, उसे धमकाने और उसके कामकाज में बाधा डालने के विपक्ष के लगातार प्रयासों का गृह मंत्री ने पर्दाफाश कर दिया।

पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज विपक्ष ने संसद में अपना असली चेहरा दिखाया। जब गृह मंत्री ने संसद में कहा कि इस देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है, घुसपैठी वोटर बनेंगे और उनके आधार पर जीतने का प्रयास करेंगे तो देश की जनता उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इस पर विपक्ष ने संसद का बहिष्कार कर दिया। इससे पता चलता है कि विपक्ष घुसपैठियों के साथ खड़ा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतने का प्रयास करता है तो उनका यह प्रयास असफल होने जा रहा है। एसआईआर के जरिए फर्जी वोट हटाए जा रहे हैं, मतदाता सूची की सफाई हो रही है। इस बात पर आपत्ति जताकर विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, उनका असली चेहरा सामने आ गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और डीएमके घुसपैठी वोटों के ऊपर राजनीति करते हैं, उससे साफ पता चलता है कि इनके पास जनता का आधार नहीं है। जनता में इनकी लोकप्रियता नहीं है। ये घुसपैठियों के आधार पर जीतकर देश का भला नहीं कर सकते हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष के फेक नैरेटिव की पोल खोल दी। जब उन्हें लगा कि अब सदन में रहने का कोई फायदा नहीं है और जैसे ही घुसपैठियों का नाम गृह मंत्री ने लिया, तो विपक्ष सदन छोड़कर निकल गया। घुसपैठिये ही उनके माई-बाप हैं, तो सदन छोड़कर भागना ही था। गृह मंत्री ने तथ्य सबके सामने रखा और विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी