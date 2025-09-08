Sarvarth Siddhi Yog 2025 : मंगलवार को सर्वार्थ सिद्धि योग पर करें पूजा, आपको मिलेगा विशेष फल

नई दिल्ली: आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मंगलवार पड़ रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। इस दिन सूर्य सिंह राशि और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे।

दृक पंचांग के अनुसार, इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 53 मिनट से शुरू होकर 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा और राहुकाल का समय दोपहर को 3 बजकर 26 मिनट से शुरू होकर 4 बजकर 59 मिनट तक रहेगा।

सर्वार्थ सिद्धि योग ज्योतिष में एक बेहद शुभ योग है, जो किसी विशेष दिन एक विशिष्ट नक्षत्र के मेल से बनता है।

मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसका मुहूर्त 9 सितंबर की सुबह 6 बजकर 3 मिनट से शुरू होकर शाम के 6 बजकर 7 मिनट तक रहेगा।

इसी के साथ ही इस दिन मंगलवार है। स्कंद पुराण के अनुसार, इस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए कई साधक प्रसन्न व्रत भी रखते हैं। इस दिन किए गए कुछ काम बहुत शुभ फल देते हैं, जबकि कुछ काम करने से बचना चाहिए।

इस दिन विधि-विधान से पूजा करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म-स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल को साफ करें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और पूजा की सामग्री रखें और उस पर अंजनी पुत्र की प्रतिमा स्थापित करें।

इसके बाद, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और प्रसाद चढ़ाएं और बजरंग बली की आरती करें। इसके बाद आरती का आचमन कर आसन को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही इस दिन शाम को भी हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए।

व्रत में केवल एक बार भोजन करें और नमक का सेवन न करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शक्ति और साहस में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

मान्यता है कि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है। इस दिन लाल कपड़े पहनना और लाल रंग के फल, फूल और मिठाइयां अर्पित करना शुभ माना जाता है।