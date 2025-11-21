भारत समाचार

Sardar Patel : झाबुआ में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन

झाबुआ में सरदार 150 यूनिटी मार्च, युवाओं की बड़ी भागीदारी
Nov 21, 2025, 03:12 AM
झाबुआ में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन

झाबुआ: मध्य प्रदेश के झाबुआ में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर 'सरदार 150 यूनिटी मार्च' का भव्य आयोजन किया गया। नेहरू युवा केन्द्र एवं खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से “एक भारत, आत्मनिर्भर भारत” के अंतर्गत 'सरदार 150 यूनिटी मार्च' का आयोजन किया गया।

'सरदार 150 यूनिटी मार्च' की शुरुआत राजवाड़ा चौक से हुई और यह देवझीरी मंदिर पर संपन्न हुई। इस मार्च में प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह और मंत्री निर्मला भूरिया भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सरदार वल्लभभाई पटेल के अद्वितीय योगदान को स्मरण करने हेतु यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को उनके जीवन, त्याग और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को जानना आवश्यक है।

इसके साथ ही मंत्री शाह ने निर्देश दिया कि सरदार पटेल के जीवन पर आधारित वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाए, जिसमें विशेष रूप से युवा भाग लें।

उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में चयनित टॉप 100 लड़कियों एवं 100 लड़कों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया की शैक्षणिक यात्रा कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने खेल स्टेडियम निर्माण और जिम की सुविधा विकसित करने की बात कही।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि सरदार पटेल के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम यह यात्रा ही है। कार्यक्रम में सांसद अनिता नागरसिंह चौहान, जिलाध्यक्ष भानु भूरिया, नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार, पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्र सिंह चौहान के साथ बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।

बता दें कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर देशभर में तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पदयात्रा भी शामिल है। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हो रहे हैं।

इस खास अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, "माई भारत" के माध्यम से देश भर में राष्ट्रीय गौरव की भावना, नागरिक जुड़ाव और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी 'सरदार 150 यूनिटी मार्च' का आयोजन कर रहा है।

--आईएएनएस

 

 

