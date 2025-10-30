भारत समाचार

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एक नवंबर से 15 नवंबर तक 'भारत पर्व' का आयोजन होगा: गृह मंत्री अमित शाह

Oct 30, 2025

पटना, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात के एकता नगर में 'भारत पर्व' का आयोजन किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "सरदार पटेल का देश को एक करने, आज के भारत के निर्माण और 'एक भारत' बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था। इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। 2014 से हर 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केवड़िया जाते हैं और सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा के सामने एक परेड का आयोजन होता है। क्योंकि यह 150वीं जयंती है, इस बार विशेष आयोजन हो रहा है।"

उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय ने तय किया है कि हर 31 अक्टूबर को भव्य परेड का आयोजन होगा। परेड के दौरान सुरक्षाबल और राज्य पुलिस बल अपने कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। यह परेड देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए है।"

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, "इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले, पुलिस स्टेशन, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा।"

केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की, "एक से 15 नवंबर तक 'भारत पर्व' के दौरान अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और विविध खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह उत्सव 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा, जिसमें देशभर की जनजाति की सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा।"

इस दौरान, गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को देश की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि सरदार पटेल देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं।"

उन्होंने कहा, "सरदार पटेल के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश की। उनके 'भारत रत्न' सम्मान को 41 साल तक टाला और उन्हें कोई स्मारक भी नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विजन को शुरू किया और सरदार पटेल स्मारक की स्थापना की।"

