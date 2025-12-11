भारत समाचार

सर्दी और कोहरे की वजह से उड़ानें लेट न हों, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने की तैयारियों की समीक्षा

Dec 11, 2025, 01:38 AM

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। सर्दी के सीजन में घने कोहरे और धुंध की वजह से लेट और निलंबित होने वाली उड़ानों को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बुधवार को अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उड्डयन मंत्री ने कोहरे के मौसम के लिए उड़ानों के संचालन की तैयारियों का जायजा लिया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर समीक्षा बैठक की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। मंत्रालय ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बुधवार को कोहरे के मौसम के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक समीक्षा बैठक की। सभी हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय के साथ सर्दी के सीजन के दौरान सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान मंत्री ने समय पर संचार और यात्रियों की सुविधा पर जोर दिया। सर्दी के सीजन में कोहरे वाले समय के लिए समग्र तैयारियों का गहन निरीक्षण करने के लिए आगे व्यापक बैठकें आयोजित करने पर सहमति बनी है।

इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर बताया कि देशभर में इंडिगो की परिचालन व्यवस्था स्थिर हो जाने के बावजूद हम मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के माध्यम से परिचालन पर लगातार कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नियमित निगरानी रखी जा रही है और नियंत्रण कक्ष की टीम यात्रियों की चिंताओं के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए प्रतिक्रिया समय को और बेहतर बनाने के सभी प्रयास कर रही है।

किसी भी समस्या का सामना कर रहे यात्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टैग करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले बताया गया कि 27 नवंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ महत्वाकांक्षी जेवर हवाई अड्डे परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। सभी हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान, लंबित कार्यों और अंतिम चरण की बाधाओं की पहचान की गई और उनके समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए।

उन्होंने प्रगति का व्यापक आकलन करने के लिए एक अनुवर्ती समीक्षा बैठक भी की। हवाई अड्डा संचालक द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए, नागरिक उड्डयन सचिव, डीजीसीए के महानिदेशक, बीसीएएस के महानिदेशक और सीआईएसएफ के एडीजी के साथ परियोजना के प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई। एनसीआर में इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हवाई अड्डा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

