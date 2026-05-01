Gujarat Conference : सीएम भूपेंद्र पटेल ने सूरत में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, दक्षिण गुजरात के विकास पर जोर

सूरत: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को सूरत में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) साउथ गुजरात के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह दो दिवसीय सम्मेलन क्षेत्रीय औद्योगिक विकास, निवेश और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

1 और 2 मई को ऑरो यूनिवर्सिटी में आयोजित यह सम्मेलन राज्य सरकार की उस व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसके तहत वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मॉडल को क्षेत्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है।

सम्मेलन में राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

उद्घाटन सत्र से पहले वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन (वीजीआरई) की शुरुआत हुई। यह प्रदर्शनी सम्मेलन के साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें दक्षिण गुजरात के सूरत, भरूच, नवसारी, वलसाड, तापी और डांग जिलों के उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और सरकारी विभाग भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रदर्शनी में विभिन्न पवेलियन और स्टॉल का दौरा किया तथा उद्योगपतियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने नई तकनीकों, हरित ऊर्जा इकाइयों, कृषि के आधुनिक तरीकों और सेवा क्षेत्र के उभरते मॉडलों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र, उद्योगपतियों और युवाओं की भागीदारी को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

सम्मेलन में साझेदार देशों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के नेता निवेश और सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण गुजरात संस्करण में जापान, रवांडा, यूक्रेन और सिंगापुर साझेदार देशों के रूप में जुड़े हैं। इनके साथ जेट्रो, यूएसआईएसपीएफ, एएमचैम और कोट्रा जैसी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

कार्यक्रम में कृषि और बागवानी, टेक्सटाइल, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, स्टार्टअप, ऊर्जा, उर्वरक और वैश्विक सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों पर सेमिनार, पैनल चर्चा और राउंडटेबल बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

महिला सशक्तिकरण और विभिन्न देशों में कारोबारी अवसरों पर विशेष सत्र भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

इसके अलावा रिवर्स बायर-सेलर मीट, वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम, बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (बी2जी) बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि साझेदारी और निवेश के नए अवसर तैयार किए जा सकें।

दक्षिण गुजरात सम्मेलन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के बीच आयोजित क्षेत्रीय आयोजनों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य निवेश की गति बनाए रखना और राज्यभर में समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

--आईएएनएस