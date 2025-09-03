सूरत के गणेश पंडाल में पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का प्रदर्शन

सूरत, 3 सितंबर (आईएएनएस)। देशभर में गणेश उत्‍सव की धूम है। इस पर्व के दौरान गणेश पंडाल में आध्यात्मिक भक्ति के साथ देशभक्ति भी खूब देखने को मिल रही ही। सूरत के पर्वत गाम इलाके की एकता नगर में आर्यन्स ग्रुप के नवयुवकों की ओर से ग्रीन गणेशा का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए पंडाल में भगवान गणेश की स्थापना की गई है।

इस पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। मूलतः दक्षिण भारतीय समाज की ओर आयोजित इस गणेश उत्सव के पंडाल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की हर गतिविधियों को बखूबी दर्शाया गया है। इसमें भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक, पाकिस्‍तान के ड्रोन हमलों का एस-400 सुदर्शन चक्र से हवा में ड्रोन को मार गिराने तक को दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के हर पहलुओं को पंडाल के पर्दे पर डिजिटल प्रिंट पर दिखाने के साथ पूरे ऑपरेशन की कृति बनाकर लोगों तक भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाने का प्रयास किया गया है। वही यहां आने वाले दर्शनार्थी भी उत्साहित नजर आए और आयोजकों के प्रयास की सराहना कर रहे हैं।

आर्यन्स ग्रुप के आयोजक श्रावण कुमार ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि मैं 11 साल से गणपति उत्‍सव का आयोजन कर रहा हूं। इस बार पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लोगों तक पहुंचाने के ध्‍येय से इस बार पंडाल को सजाया गया।

दर्शनार्थी धनजीराला सुधीर ने बताया कि यहां का पंडाल और गणेश उत्‍सव का कार्यक्रम लोगों को आकर्षित कर रहा है। पर्यावरण और ऑपरेशन सिंदूर को ध्‍यान में रखकर सजावट की गई है।

इसके अलावा, लिम्बायत इलाके में राज मुंद्रा ग्रुप की ओर से आयोजित गणेश पंडाल में देश की दोनों बहादुर बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भी दिखाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेना के जवानों के साथ नजर आ रहे हैं। इस पंडाल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' को दर्शाया गया है। आयोजकों ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से वह गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं।

राज मुंद्रा ग्रुप के आयोजक नितिन पाटिल ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर काम किया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्‍तान में पल रहे आतंकवाद का मुंहतोड़ जबाव दिया है। यह गर्व की बात है। भारतीय सेना की ताकत दिखाने के लिए यहां पंडाल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है।

--आईएएनएस

एएसएच/जीकेटी