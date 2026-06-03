सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल हाई कोर्ट के लिए नए जजों की सिफारिश

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में नियुक्तियों के एक नए सेट की सिफारिश की है।

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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने वकीलों राघवेंद्र सीताराम श्रीवत्स, हेमा कुलकर्णी, सुब्रमण्य रंगाराव, थडागवाडी प्रकाश विवेकानंद, बक्केश्वर प्रमोद और होम्बे गौड़ा शांति भूषण को कर्नाटक हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

2 जून को हुई अपनी बैठक में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वकील अमित लाहोटी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने के लिए भी उनके नाम की सिफारिश की।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जून, 2026 को हुई अपनी बैठक में वकील अमित लाहोटी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"

इसके अलावा, कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

एक अलग बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जून, 2026 को हुई अपनी बैठक में, चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"

हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उस हाई कोर्ट के दो सबसे वरिष्ठ जजों के परामर्श से शुरू किया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश इस सिफारिश को मुख्यमंत्री को भेजते हैं, जो इसे राज्यपाल को भेज देते हैं। राज्यपाल, बदले में, इस प्रस्ताव को संबंधित इनपुट और दस्तावेजों के साथ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेज देते हैं।

इसके बाद केंद्र द्वारा इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाती है, और फिर इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के सामने रखा जाता है, जो सिफारिश को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जजों से परामर्श करते हैं।

कॉलेजियम की मंजूरी के बाद, सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी जाती है। नियुक्तियां तब प्रभावी होती हैं, जब भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और न्याय विभाग भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देता है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम