Santosh Verma Controversy : आईएएस संतोष वर्मा के 'ब्राह्मणों की बेटी' वाले बयान पर रोष, थाने में शिकायत

भोपाल: मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष वर्मा के ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए बयान के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। छतरपुर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने थाने में संतोष वर्मा के खिलाफ शिकायत देकर केस दर्ज किए जाने की मांग की है। साथ ही कई संगठनों ने संतोष वर्मा का मुंह काला करने पर इनाम की घोषणा भी की।

दरअसल, बीते दिनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा अजाक्स संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष वर्मा ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों का जिक्र कर दिया। संतोष वर्मा के इस बयान से सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, अन्य सवर्ण समाज से जुड़े लोग भी गुस्से में हैं।

छतरपुर की वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज को अपमानित किए जाने के मकसद से यह बयान दिया। इस कृत्य के लिए वर्मा के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करना जरूरी है ताकि ब्राह्मण समाज को न्याय मिल सके।

अधिवक्ता मिश्रा ने वर्मा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर कई संगठनों ने वर्मा के बयान की तीखी निंदा की है। कुछ संगठनों ने वर्मा का मुंह काला करने पर नगद इनाम का भी ऐलान किया है।

उधर, विवाद बढ़ता देखते हुए संतोष वर्मा ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इस बयान से किसी व्यक्ति या वर्ग की भावना आहत हुई है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।

इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी आईएएस संतोष वर्मा के बयान की निंदा की। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आईएएस संतोष वर्मा ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। सभ्य समाज में ऐसे विचारों की जगह नहीं है।"

--आईएएनएस