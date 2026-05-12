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संजय सेठ का पीएम मोदी की अपील को समर्थन, अब बाइक और स्कूटी से करेंगे सफर, शेयर की तस्वीरें

पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए संजय सेठ ने बाइक से शुरू किया सफर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 12, 2026, 09:04 AM
संजय सेठ का पीएम मोदी की अपील को समर्थन, अब बाइक और स्कूटी से करेंगे सफर, शेयर की तस्वीरें

रांची: डीजल-पेट्रोल की खपत में यथासंभव कमी लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमल करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने ने तय किया है कि वे अब शहरी क्षेत्र में प्रवास के दौरान अधिकतम यात्राएं बाइक या स्कूटी से करेंगे।

मंगलवार को उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी। उन्होंने कहा है कि जरूरी होने पर अगर उन्हें कार या किसी अन्य चारपहिया वाहन से यात्रा करनी पड़ी तो उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या सीमित रहेगी।

रक्षा राज्य मंत्री ने मंगलवार को रांची शहरी क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं।

संजय सेठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस संदेश को आत्मसात करते हुए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर यह पहल शुरू की है।''

उन्होंने आगे लिखा कि उनका निरंतर प्रयास रहेगा कि ईंधन की खपत को यथासंभव कम किया जाए और राष्ट्रहित में अपना योगदान सुनिश्चित किया जाए। छोटी-छोटी व्यक्तिगत पहलें भी बड़े बदलाव का आधार बन सकती हैं।

उन्होंने रांचीवासियों से भी अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में छोटे बदलाव अपनाकर ईंधन बचत अभियान से जुड़ें। यदि लोग छोटी दूरी के लिए बाइक, स्कूटी, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

सोशल मीडिया पर मंत्री की इस पहल को लेकर लोगों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कई लोगों ने इसे जनप्रतिनिधियों द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने की दिशा में अच्छा कदम बताया है।

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील की थी कि वे अगले एक साल तक सोने की खरीद कम करें, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने ईंधन की खपत कम करने के लिए कई सुझाव भी दिए थे।

--आईएएनएस

 

 

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