India GDP Rise : जीडीपी में 8.2 फीसद की उछाल भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक: मंत्री संजय सेठ

रांची: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.2 फीसदी की उछाल को भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक बताया।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आई उछाल ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इससे एक बात यह भी साफ होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कहते हैं, उसे देश की जनता गंभीरता से लेते हुए उस पर अमल करती है। उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता है। हम देश की आर्थिक हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ही देश की जनता ने स्वदेशीकरण पर अमल किया। देश की जनता ने देश में बने उत्पादों को ही तरजीह देने का फैसला किया है। आज उसी का नतीजा है कि हम लोग यहां तक का सफर तय कर पाने में सफल हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम इस गति से आगे बढ़ते जाएंगे।

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आज की तारीख में हमारे देश के हर नागरिक को स्वदेशीकरण की अवधारणा को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मेरा सीधा-सा सवाल है कि क्या कोई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर लोगों से स्वदेशीकरण को अमल में लाने के लिए कोई बोर्ड नहीं लगा सकता है? मेरा मानना है कि बिल्कुल लगा सकता है। हम लोगों ने स्वदेशीकरण की अवधारणा को गंभीरता से लिया है। इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में हम वैश्विक मंच पर एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम इस गति से आगे बढ़ते रहेंगे।

उन्होंने दावा किया कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आए 8.2 फीसद के उछाल ने इस बात को प्रमाणित किया है कि हमारा देश बहुत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है।

--आईएएनएस