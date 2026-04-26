West Bengal Elections : ममता बनर्जी और टीएमसी का बंगाल से सूपड़ा साफ होगा: संजय सरावगी

पटना: बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि टीएमसी और ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ होने वाला है।

बिहार भाजपा चीफ का यह बयान उस वक्त आया है जब बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के तहत 23 अप्रैल को वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के अनुसार, 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद भाजपा का खेमा काफी खुश है। भाजपा नेताओं के अनुसार, जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया। जबकि, टीएमसी नेताओं का दावा है कि पहले चरण में टीएमसी के पक्ष में जनता ने वोट किया और ममता के पक्ष में सुनामी चल रही है।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में बिहार भाजपा चीफ संजय सरावगी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। वहां जनता का मूड साफ-साफ दिखाई दे रहा है। वोटिंग के पहले चरण में 92 फीसदी मतदान दर्ज किया गया, और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में तो मतदान 96–97 फीसदी तक पहुंच गया। ममता बनर्जी ने 15 साल तक रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को सत्ता के संरक्षण में बसाया। संजय सरावगी ने दावा किया कि बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली हैं।

राजद नेता तेजस्वी यादव पर संजय सरावगी ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बिहार में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, वे वहां से पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। बिहार की जनता ने उन्हें इतनी करारी शिकस्त दी है कि वे राज्यसभा में भी साफ हो चुके हैं। कभी केरल, कभी बंगाल जाते हैं। तेजस्वी के यहां-वहां जाने से भाजपा का वोट प्रतिशत ही बढ़ता है।

पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाले के संबंध में संजय सरावगी ने कहा कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है। अगर कोई गलत काम या भ्रष्टाचार करता है, तो ईडी कार्रवाई करेगी। इसका चुनावों से क्या लेना-देना है। चुनाव तो आते-जाते रहते हैं। अगर ईडी ​​ने किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई की है, तो वह शासन से जुड़े मुद्दों पर आधारित है।

--आईएएनएस