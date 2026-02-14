भारत समाचार

Sanjay Raut Statement : मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर विवाद पर संजय राउत की सलाह, 'सरकार आदेश जारी कर हटवा दे'

सरकार को आपत्ति है तो आदेश दे; जनता की शंकाएं उठाईं, आरोप से किया इनकार
Feb 14, 2026, 11:37 AM
मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर विवाद पर संजय राउत की सलाह, 'सरकार आदेश जारी कर हटवा दे'

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने मालेगांव में टीपू सुल्तान के चित्र को लेकर उठे विवाद और अजित पवार की विमान हादसे में निधन को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी।

संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यदि किसी सरकारी कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने पर राज्य सरकार को आपत्ति है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को स्पष्ट आदेश जारी कर उसे हटवा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक सीधी और सरल प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसे लेकर अनावश्यक बहस या माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है।

वहीं, अजित पवार के विमान हादसे में हुए निधन के घटनाक्रम पर बोलते हुए राउत ने कहा कि किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में शंकाएं और सवाल हैं। जिस तरह यह दुर्घटना और मौत हुई, उसे लेकर महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के लोग इसे सामान्य दुर्घटना मानने को तैयार नहीं हैं।

उन्होंने दोहराया कि विपक्ष किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि जनता की आशंकाओं की बात सामने रख रहा है।

बता दें कि नासिक जिले के मालेगांव में डिप्टी मेयर के कार्यालय में टीपू सुल्तान का चित्र लगाए जाने को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। भाजपा और शिवसेना ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।

विवाद तब शुरू हुआ जब मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे महान राष्ट्रीय नायकों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे नेताओं के चित्र नहीं लगाए गए।

उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने और राज्य की राजनीति को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया।

--आईएएनएस

 

 

