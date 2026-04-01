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Sanjay Raut Statement : संयज राउत का दावा, एलपीजी सिलेंडर की है किल्लत और आगे भी बनी रहेगी

संजय राउत ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
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Dainik Hawk·
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Apr 01, 2026, 10:54 AM
संयज राउत का दावा, एलपीजी सिलेंडर की है किल्लत और आगे भी बनी रहेगी

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने दावा किया कि मौजूदा समय में देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है और आगे भी रहेगी।

उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग मेहरबानी करके सरकार के किसी भी दावे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें। सच्चाई यह है कि इस देश में मौजूदा समय में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बरकरार है और इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अफसोस की बात है कि सरकार का इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि हमें यहां पर एक बात समझनी होगी कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर किसी का भी जोर नहीं है। इसे हम अपने दम पर नहीं बदल सकते हैं। हमारी सरकार से यही अपील है कि वो इसे लेकर लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का झूठा बयान न दें। उन्हें गुमराह करने की कोशिश नहीं करें क्योंकि इससे स्थिति कुल मिलाकर चुनौतीपूर्ण होगी।

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा समय में पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके इतर, कई अन्य देशों में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारे देश में भी इसी तरह की स्थिति पैदा होती है, तो ऐसे में सरकार को सामने आकर लोगों को अवगत कराना चाहिए। उन्हें इसके बारे में सचेत करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो।

इसके अलावा, संजय राउत ने भाजपा के उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा है कि विपक्ष एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों के बीच में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है।

संजय राउत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर विपक्ष अफवाह फैला रहा है, तो मेरा सीधा-सा सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति में क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में जाकर लोगों से यह वादा कर रहे हैं कि उन्हें दो-दो सिलेंडर दिया जाएगा। इसे लेकर भी पूरी तस्वीर साफ होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि इसे लेकर किसी भी प्रकार की बात नहीं कही जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के वादे केरल में कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी लोगों के बीच में यह डर बना हुआ है कि आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पैदा हो सकती है। अगर इस तरह की स्थिति पैदा हुई, तो लोगों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

--आईएएनएस

 

 

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