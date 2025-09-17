Sanjay Nishad Statement : धर्मांतरण पर मंत्री संजय निषाद का बयान, बोले- नहीं बचेंगे अपराधी

भारत समाचार

Sep 17, 2025, 01:24 AM
धर्मांतरण पर मंत्री संजय निषाद का बयान, बोले- नहीं बचेंगे अपराधी

देवरिया: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने देवरिया दौरे के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ती चिंता का विषय हैं, खासकर झुग्गी-झोपड़ी और गरीब तबके में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

उन्होंने इसे एक गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि ऐसे कृत्य समाज और देश के लिए बेहद खतरनाक और अस्वीकार्य हैं।

मंत्री संजय निषाद ने कहा, "धर्मांतरण का खेल गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर खेला जा रहा है। ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर झूठ, भ्रम और लालच देकर लोगों का धर्म बदलवा रहे हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना पूरी तरह अपराध है। उन्होंने मांग की कि इस पर कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, जैसा कि राजस्थान सरकार ने किया है।

मंत्री संजय निषाद ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा होनी चाहिए, यहां तक कि फांसी की सजा भी होनी चाहिए, ताकि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न कर सके।

मंत्री ने अपने बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि योगी सरकार में कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है।

उन्होंने कहा कि अपराधी कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो, योगी सरकार में किसी को छूट नहीं दी जाएगी। जो भी कानून तोड़ेगा, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।"

गोरखपुर में हाल ही में हुई हत्या की घटना का जिक्र करते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जिसने भी अपराध किया है, वह सजा पाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। चाहे आरोपी कोई भी हो, योगी सरकार में अपराधियों की जगह सिर्फ जेल है।

 

 

