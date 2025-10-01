भारत समाचार

Sanjay Nishad Statement : संजय निषाद बोले- दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

गायत्री प्रजापति हमले पर सियासत, संजय निषाद ने अखिलेश पर बोला पलटवार
Oct 01, 2025, 08:28 AM
गायत्री प्रजापति पर हमला : संजय निषाद बोले- दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ: पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और जनता ने भी इस अंतर को देखा है।

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "पूर्व मंत्री पर हुए हमले को लेकर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकारों की तुलना में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और जनता ने भी इस अंतर को देखा है।"

बरेली में 'आई लव मोहम्मद' विवाद के बाद मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हुई कार्रवाई को संजय निषाद ने सही ठहराया। उन्होंने कहा, "जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बताना चाहता हूं कि भारत शरियत से नहीं बल्कि संविधान से चलता है।"

संजय निषाद ने बिहार एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी होने पर कहा, "एसआईआर के तहत 68 लाख नाम को हटाया गया है, लेकिन उनमें अधिकतर ऐसे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा, 26 लाख नए नामों को भी जोड़ा गया है। मैं इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत कम समय एक ऐतिहासिक काम किया है।"

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "भारत एक राष्ट्रवादी देश है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि देश में दंगा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। देश संविधान से चलता है। मुसलमानों को राजनीति का शिकार न बनाएं बल्कि उन्हें विकास का हिस्सेदार बनाएं।"

मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ हुई कार्रवाई को संजय निषाद ने सही बताया। उन्होंने कहा, "जो भी अवैध होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी।"

 

 

