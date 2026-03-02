भारत समाचार

International Relations : अमेरिका की दादागिरी से सभी को नुकसान हो रहा है : मंत्री संजय निषाद

इजरायल-ईरान संघर्ष पर संजय निषाद की शांति और भाईचारे की अपील
Mar 02, 2026, 02:23 PM
अयोध्या: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध का देश है। यहां पर युद्ध की बात नहीं होती है। यहां पर युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। अब हमारा देश धीरे-धीरे विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने सोमवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अब इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका की दादागिरी से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। अमेरिका का जो कोई भी प्रो रहा है, अमेरिका उसे खा गया है, चाहे वह अफगानिस्तान रहा हो, या नेपाल या बांग्लादेश। अमेरिका अपनी दादागिरी के दम पर इन सभी देशों को खा गया।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मौजूदा समय में इजरालय और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, हम चाहते हैं कि वो युद्ध समाप्त हो जाए। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के युद्ध को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग भाईचारे के साथ रहे। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जाहिर-सी बात है कि जब दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है, तो दोनों ही देशों के नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सिर्फ यह कहना है कि एक ही देश के नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ी है, कहना गलत होगा। युद्ध में दोनों ही देशों के नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि को अपने देश में हुई क्षति के बारे में अखबारों में ज्यादा प्रकाशित करवाता है, तो कोई कम करवाता है। लेकिन, मरते तो दोनों देशों के नागरिक हैं ना।

मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मौजूदा समय में अगर हम चाहते हैं कि धरातल पर स्थिति को सामान्य किया जाए, तो इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका की दादागिरी कम हो।

उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हमारे अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने की दिशा में हमें कदम बढ़ाना होगा। हमारी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे जो भी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी सकुशल स्वदेश वापसी हो।

--आईएएनएस

 

 

