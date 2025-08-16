भारत समाचार

Sanjay Nishad Noida : मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- निषाद समाज को मिलेगा हक

संजय निषाद का बड़ा ऐलान, तालकटोरा अधिवेशन में एसटी दर्जे की मांग होगी बुलंद।
Aug 16, 2025, 12:40 PM
नोएडा : मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- निषाद समाज को मिलेगा हक

नोएडा: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद शनिवार को नोएडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही।

मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 20 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में देशभर से कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। अधिवेशन के दौरान उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को बुलंद किया जाएगा। साथ ही पार्टी अध्यक्ष और पदाधिकारी संगठन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे।

उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारा 'विजन डॉक्यूमेंट 2047' देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का है। सोच वही मायने रखती है। हमने राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई, महिलाओं को आरक्षण दिया। जबकि, विपक्ष की सोच सिर्फ माफिया पैदा करने और अर्थव्यवस्था को खत्म करने की है। विपक्ष हमेशा जनता को गुमराह करता रहा है। 70 साल तक आम लोगों को शिक्षा और अवसर से वंचित रखा गया। उनका मकसद केवल जनता को अंधा बनाना, झंडा उठवाना और अपने धंधे चलाना रहा है। लेकिन, अब जनता जाग चुकी है और कह रही है कि न झंडा उठाएंगे, न डंडा खाएंगे और न ही इनका धंधा चलाएंगे।

मंत्री ने विपक्षी गठबंधन 'पीडीए' पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन केवल दिखावा है। पूजा पाल को बाहर करना इनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। वे पीड़ितों को अधिक अपमानित करने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि हमने दलित और पिछड़े वर्गों को साथ लाने का काम किया है। 2019 में जब सपा-बसपा गठबंधन हुआ था, तब भी जनता ने भाजपा को ही चुना, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि देश की आवाज कौन है।

संजय निषाद ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि 'एसआईआर' कांग्रेस सरकार के समय ही लागू हुआ था। हम कहते हैं कि वोट का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही होना चाहिए, लेकिन विपक्ष घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहता है। आने वाले चुनाव में जनता विपक्षी दलों को करारा जवाब देगी और निषाद समाज अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएगा।

 

