Sanjay Nishad: बिहार में डबल इंजन की सरकार ही करेगी विकास: संजय निषाद

संजय निषाद बोले, बिहार में एनडीए सरकार बनेगी, विकास होगा तेज।
Oct 30, 2025, 02:28 PM
बिहार में डबल इंजन की सरकार ही करेगी विकास: संजय निषाद

मेरठ:  उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बिहार में एनडीए सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसी तरह वहां भी विकास होगा।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जब प्रदेश और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो विकास तेजी से होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जनता को एनडीए सरकार पर विश्वास है और वे फिर से उसे चुनने जा रहे हैं।

संजय निषाद ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अभिभावक के रूप में रहेंगे तब तक जनता उनको चुनती रहेगी। देश की जनता जानती है कि देश का विकास कौन करेंगे। जब विकास की बात आती है तो लोग एनडीए का नाम लेते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में मछुआरे भाजपा के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उसी तरह बिहार में भी डबल इंजन की सरकार कर रही है।

राहुल गांधी के बयान पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जब लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कुछ भी बयान देने लगते हैं। इसके साथ ही मीडिया में भी आने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ये गलत है। आप एक बड़ी पार्टी में हैं और जिम्मेदार पद पर हैं, इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलना मतलब देश के बारे में बोलना होता है।

संजय निषाद ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है, जिससे वह सही पार्टी का चुनाव करे। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं।

 

