Sanjay Nirupam Remarks : ममता बनर्जी की सरकार आग से खेल रही, खुद को नीचा दिखा रही कांग्रेस : संजय निरुपम

राहुल डिनर विवाद पर संजय निरुपम का कांग्रेस पर तीखा हमला
Dec 06, 2025, 02:51 PM
ममता बनर्जी की सरकार आग से खेल रही, खुद को नीचा दिखा रही कांग्रेस : संजय निरुपम

मुंबई: राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भवन में रखे गए डिनर में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमंत्रित न किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। इस पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम का कहना है कि जो बवाल मचा रहे हैं, वह उनके छोटे होने का सबूत है।

शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया था। सरकार तय करती है कि इस राजकीय भोज में देश के कौन-कौन से लोग शामिल होंगे। सरकार ने भारतीय संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के प्रमुख डॉ. शशि थरूर को आमंत्रित किया था। अब इस पर कांग्रेस वाले जिस तरह से बवाल मचा रहे हैं, वह उनके छोटे होने का सबूत है। शशि थरूर सिर्फ संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि जाने-माने डिप्लोमैट हैं।

उन्होंने आगे कहा कि शशि थरूर के पास यूएन में सालों तक काम करने का अनुभव है। वे पूरी दुनिया में भारत का एक चेहरा हैं। वे दुनिया भर के कूटनीतिक मामलों की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों में से एक हैं। यह भारत के सम्मान और गौरव की बात है। ऐसे सम्मानित व्यक्ति को आमंत्रित करना एक अच्छा फैसला है। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जिस तरह से उत्पात मचा रही है, वह खुद को नीचा दिखा रही है।

मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता हुमायूं कबीर द्वारा मस्जिद की नींव रखे जाने पर संजय निरुपम ने कहा कि टीएमसी के असंतुष्ट नेता, टीएमसी के कहने पर ही बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार आग से खेल रही है। यह देश भगवान राम का देश है और इसलिए भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है।

उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के जवाब में भारत पर हमला करने वाले बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कोई भी करेगा तो बड़ा हंगामा होगा। हिंदू-मुस्लिम विवाद बढ़ेगा और इसमें मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जलकर राख हो जाएगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से अपील की है कि हुमायूं कबीर ने जो शुरू किया है, उसे तत्काल रोका जाए।

रूस के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गीता की प्रति भेंट किए जाने पर संजय निरुपम ने कहा कि गीता भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। 5,000 साल पुरानी हिंदू परंपरा का आधार यह ग्रंथ है। जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आए और उसे प्रधानमंत्री गीता भेंट करें तो इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि कुरान एक मजहब का धर्मग्रंथ हो सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकता। ऐसे में श्रीमद्भगवद्गीता का अपमान न करें। कांग्रेस श्रीमद्भगवद्गीता को कम आंकने का दुस्साहस न करे।

--आईएएनएस

 

 

