महाराष्ट्र: सांगली में हुए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के सांगली जिले में मंगलवार की शाम को तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण एक प्रसिद्ध मंदिर परिसर में अचानक दीवार और टिन की छतें गिर गईं। इस भयानक हादसे में दर्शन करने आए छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "महाराष्ट्र के सांगली में दीवार गिरने से हुई जानमाल की हानि की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

बता दें कि सांगली जिले की जत तहसील में आने वाले मोथेवाड़ी गांव के मशहूर मार्गूदेवी मंदिर (मार्गुबाई देवी मंदिर) में लोग पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। शाम को इलाके में अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने लगी। बारिश और तूफान से बचने के लिए श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर की एक दीवार और टिन की छतों का सहारा लिया। इसी दौरान तेज हवा के कारण दीवार और टिन की छतें अचानक भरभरा कर श्रद्धालुओं पर गिर पड़ीं। हादसा होते ही चीख-पुकार मच गई।

पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी ने बताया कि मंगलवार का दिन होने के कारण मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय मंदिर परिसर में करीब 350 श्रद्धालु उपस्थित थे। अचानक आए तूफान और भारी बारिश की वजह से कई लोग कमजोर दीवार और टिन शेड के पास जमा हो गए थे, जो इस दर्दनाक हादसे का मुख्य कारण बना। पुलिस के अनुसार, मलबे और टिन की चादरों के नीचे दबने की वजह से 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 14 श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गए।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है।

--आईएएनएस